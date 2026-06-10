В Британии пожаловались на местные НКО из-за спонсирования израильских поселений

32 благотворительные организации Англии и Уэльса пожертвовали около £28 млн израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила член парламента Великобритании, представительница Лейбористской партии Мелани Уорд, передает The Guardian. Израильские поселения в этом регионе признаны многими государствами и международными организациями незаконными.

«Любая деятельность, поддерживающая сохранение и расширение израильских поселений, — например, финансируемая этими 32 "благотворительными организациями", — носит экстремистский характер и не приносит пользы британской общественности»,— сказала госпожа Уорд.

Среди благотворительных организаций, которые назвала политик, — Kasner Charitable Trust и UK Toremet. Кроме того, Мелани Уорд заявила о финансировании британскими фондами иешивы (религиозного высшего учебного заведения) в городе Хеврон и пропоселенческой группировки Regavim, против которой Евросоюз ввел санкции.

Госпожа Уорд перевела сумму, отправленную поселениям, в налоговый эквивалент. Согласно ее подсчетам, налогоплательщики субсидировали поселения на сумму £5,6 млн. Она призвала комиссию по благотворительности расследовать связи британских благотворительных организаций с израильскими поселениями.

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан были созданы на территориях, занятых Израилем во время Шестидневной войны 1967 года. Большинство стран и международные организации (включая ООН) считают эти поселения незаконными из-за нарушения четвертой Женевской конвенции. Она запрещает создавать гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях.