За пять месяцев в Казань прибыли 60 тысяч иностранцев

В Казань за первые пять месяцев этого года прибыли 60 тыс. иностранных граждан, еще 22 тыс. — продлили срок пребывания в России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Всего за этот период на миграционный учет поставили более 82 тыс. иностранных граждан — больше, чем за аналогичный период прошлого года (79,2 тыс.).

На 1 июня в Казани официально находились 50,7 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них более 9,1 тыс. имеют действующие патенты на работу, 2,6 тыс. — разрешение на временное проживание, еще 8,8 тыс. — вид на жительство.

За пять месяцев в столицу Татарстана приехали представители 160 стран. Чаще всего приезжали граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая.

Анна Кайдалова