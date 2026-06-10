Главу компании-оператора по вывозу мусора в Кабардино-Балкарии обвинили в уходе от налогов на 500 млн рублей

Следственный комитет России совместно с ФСБ расследует уголовное дело об уходе от налогов. По делу проходит гендиректор ООО «Экологистика» Рустам Кочесоков. Ущерб превысил 500 млн руб., сообщили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов). Главе «Экологистики» предъявлено обвинение, ему также избрана мера пресечения. Какая именно — в пресс-релизе не уточняется.

По версии следствия, господин Кочесоков при исполнении госконтрактов намеренно искажал налоговую отчетность, чтобы занизить платежи. Для создания видимости проводимых сделок он использовал фирмы-однодневки. В бухгалтерской и налоговой отчетности отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС.

При расследовании допросили десятки свидетелей. В Московской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках провели около 30 обысков по местам жительства и работы Рустама Кочесокова, а также руководства организаций, где изъята «подтверждающая противоправную деятельность документация и цифровые носители информации».

Назначены дополнительные судебные экспертизы, в том числе налоговые и бухгалтерские. Обвиняемого проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям.

ООО «Экологистика» — оператор по обращению с отходами и охране окружающей среды в Кабардино-Балкарии. Занимается вывозом мусора в республике с 2018 года.