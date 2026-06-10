Минтранс: российские авиакомпании готовы возобновить полеты на Ближний Восток

Российские авиакомпании в вопросе возобновления полетов в страны Ближнего Востока исходят в том числе из рекомендаций МИД и Минэкономики, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. По его словам, отечественные перевозчики готовы возобновить рейсы.

Министр напомнил, что «Аэрофлот» с 1 июня возобновил рейсы в Дубай, с 1 июля он может начать летать туда два раза в сутки. «Частота у нас увеличилась. Но пока еще действуют официальные рекомендации МИД и Минэкономразвития по поездкам на Ближний Восток, поэтому авиакомпании исходят в том числе из этого фактора»,— пояснил он в интервью ТАСС на ПМЭФ.

Господин Никитин отметил, что направление открывают «постепенно и аккуратно», чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров. Обсуждение возобновления полетов на Ближний Восток уже ведется, но решение остается за авиакомпаниями.

Перелеты на Ближний Восток были ограничены в конце февраля из-за войны в Иране. В середине апреля, когда ситуация в регионе начала стабилизироваться, Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в ОАЭ. Также для российских авиаперевозчиков сняли ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.