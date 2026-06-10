В Уфе расследовали обрушение грунта на монтажника при строительстве водовода

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование травмы 30-летнего работника ООО «Строительная компания Стандарт».

Инцидент произошел 13 октября 2025 года при монтаже водопроводной камеры на объекте строительства водовода от Интернациональной улицы до микрорайона «Затон» в траншее глубиной 4 м. Когда монтажник распиливал пластиковую трубу, с бензопилы слетела цепь. Работник отошел к стене траншеи, чтобы починить инструмент, когда обвалился грунт. Коллеги вытащили заваленного землей пострадавшего. Его госпитализировали в ГКБ № 21 Уфы с тяжелой сочетанной травмой.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к тяжелому несчастному случаю привела неудовлетворительная организация работ: у стенок траншеи не было креплений, и они не были предусмотрены; не выдавался наряд-допуск на работы повышенной опасности. Пострадавшего допустили к выполнению обязанностей монтажника наружных трубопроводов без инструктажа и обучения по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, а также стажировки на рабочем месте.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «Строительная компания Стандарт», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2020 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцем является Артур Яхин. В 2025 году выручка составила 475,15 млн руб., чистая прибыль — 3,93 млн руб.

Майя Иванова