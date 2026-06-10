Военкомат Пермского края обрел постоянного руководителя

Полковник Рамиль Хайрутдинов, врио военного комиссара Пермского края с ноября прошлого года, назначен постоянным руководителем учреждения. На сайте правительства Пермского края в должности руководителя военкомата он указан без приставки «временно исполняющий обязанности». Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что назначение состоялось 8 мая текущего года.

Ранее полковник Хайрутдинов в разное время был врио военного комиссара Башкортостана, а также Свердловской области. В 2023 году господин Хайрутдинов принимал участие в специальной военной операции, награжден государственными наградами.

С декабря 2020 года военный комиссариат Пермского края возглавлял Александр Коковин. Он покинул должность в ноябре 2025 года.