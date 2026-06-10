Жительницу Кургана будут судить за осквернение Обелиска Победы

СУ СКР по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы регионального центра. Ее обвиняют в осквернении Обелиска Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, утром 26 марта пьяная горожанка прикурила сигарету от Вечного огня у Обелиска Победы. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на фасаде близлежащего здания. Местную жительницу задержали сотрудники полиции, патрулировавшие Курган.

Горожанка призналась в содеянном и объяснила свои действия алкогольным опьянением.

Виталина Ярховска