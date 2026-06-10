К 2030 году количество промышленных роботов на предприятиях Татарстана планируют увеличить примерно в четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество роботов на предприятиях Татарстана к 2030 году увеличат в четыре раза

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Количество роботов на предприятиях Татарстана к 2030 году увеличат в четыре раза

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По итогам прошлого года на предприятиях республики использовали более 1,4 тыс. промышленных роботов.

По словам замминистра промышленности и торговли республики Ивана Колчина, роботизация рассматривается как один из факторов повышения производительности труда и технологической независимости промышленности.

Анна Кайдалова