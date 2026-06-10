У челябинцев в три раза вырос интерес к занятиям велоспортом с тренером

В апреле–мае 2026 года спрос на услуги тренеров по велоспорту среди жителей Челябинской области увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Это направление оказалось самым быстрорастущим, сообщают «Авито Услуги».

Востребованнее у южноуральцев стали и занятия с наставником по большому теннису — на 18%. Что касается командных видов спорта, на 25% вырос интерес к баскетболу, на 8% — к футболу. Увеличение спроса на тренировки подняло и продажи необходимых для них вещей. Так, инвентарь для водного спорта стали покупать чаще на 94%, для занятий дайвингом — на 60%, аксессуары для плавания (маски, ласты, шапочки и очки) — на 19%. Футбольную экипировку и инвентарь приобретали на 26% больше, товары для тенниса и бадминтона — на 11%. Кроме того, вырос рынок велосипедов. Продажи всех моделей увеличились на 5%, детских же — на 27%.

Виталина Ярховска