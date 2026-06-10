78-летний житель Перми обвиняется в фиктивной постановке на учет 30 иностранцев

В отделе МВД России «Пермский» завершено расследование уголовного дела в отношении 78-летнего жителя Перми, обвиняемого в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, пенсионер за денежное вознаграждение в размере от 6 тыс. до 8 тыс. руб. фиктивно ставил на миграционный учет граждан Таджикистана и Узбекистана. Для этого он заключал с ними ложные трудовые договоры, позволявшие получать трудовые патенты. В фиктивных документах использовались подставные данные граждан РФ.

Всего с января 2024-го по июль 2025 года с помощью обвиняемого легализовали свое право нахождения в РФ 30 иностранцев.

Вину в совершении преступления фигурант признал полностью, в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.