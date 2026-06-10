Выдано разрешение на строительство школы в центре Перми

В Ленинском районе Перми построят новую школу. Она разместится в границах улиц Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Об этом на своей странице в соцсети сообщила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Елены Ермолиной Фото: соцсеть Елены Ермолиной

«Территория в границах улиц Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского долгое время оставалась сложной с градостроительной точки зрения,— рассказала госпожа Ермолина.— Изначально это были разрозненные земельные участки с разными типами собственности. В таких условиях разместить социальный объект было практически невозможно, но все вопросы были решены. Теперь проект переходит в активную фазу — выдано разрешение на строительство».

Новая школа будет рассчитана 1050 учащихся. Здесь будет реализован федеральный проект «Школа Минпросвещения», предусмотрено углубленное изучение математики, информатики, физики, химии и биологии, а также создана спортивная инфраструктура и обустроена комфортная территория.