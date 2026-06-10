В Чебоксарах при ракетной атаке пострадали три человека

Утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Три человека пострадали: двое находятся в состоянии средней тяжести, еще один получил легкие травмы, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

На местах работают экстренные службы, проводится осмотр и фиксация повреждений.

По сообщению главы региона, угрозу ракетной атаки сняли, однако в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников, поэтому службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Для жителей организовали пункт помощи в школе № 57 Чебоксар, также открыли горячую линию.

Анна Кайдалова