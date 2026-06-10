Глазовский университет станет проектной площадкой Минпросвещения РФ

Глазов получит статус проектной площадки Минпросвещения РФ, где будут отрабатываться «самые передовые технологии в области воспитания и обучения», сообщил глава федерального ведомства Сергей Кравцов во время визита в Глазовский государственный инженерно-педагогический университет (ГИПУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель правительства республики Роман Ефимов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Слева направо: депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель правительства республики Роман Ефимов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как следствие, вуз получит дополнительные средства на реализацию образовательных инициатив. «Здесь создана необходимая качественная инфраструктура, большое внимание уделяется обучению естественно-научным предметам <...> В городе накоплен очень хороший опыт, важно изучить его и далее транслировать, в том числе на федеральном уровне»,— цитирует господина Кравцова пресс-служба правительства РФ.

В ГИПУ обучается 2334 студента по программам высшего образования, 206 — по программам СПО. Университет является страновым оператором Центров открытого образования на русском языке в странах Латинской Америки: сейчас организовано 18 таких точек, число обучающихся превысило 1,2 тыс. человек.

В вузе открыт Технопарк универсальных педагогических компетенций, реализуется программа подготовки педагогических кадров для атомных городов: в Глазове находится Чепецкий механический завод, он входит в топливный дивизион «Росатома».