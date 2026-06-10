Пермскому зоопарку ищут нового гендиректора

В Пермском зоопарке сменят генерального директора. С 12 июня исполнять обязанности руководителя пермского ГКАУК «Пермский зоопарк» будет замдиректора учреждения Валерий Попов. Господин Попов пробудет в качестве и. о. до назначения нового руководителя. Сейчас, как сообщает краевой минкульт, на эту должность рассматривается несколько кандидатур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Шитова

Фото: ГКАУК «Пермский зоопарк» Юлия Шитова

Фото: ГКАУК «Пермский зоопарк»

«Сегодня руководителю учреждения требуются другие управленческие компетенции. Основной приоритет —усиление зоологической составляющей деятельности зоопарка, благополучие животных, его развитие как научного и просветительского центра»,— подчеркнули в министерстве.

С 2019 года учреждением руководила Юлия Шитова.

Напомним, новый пермский зоопарк в Индустриальном районе Перми открылся для посетителей летом 2025 года. Ранее он располагался на территории Архиерейского квартала по ул. Монастырской Общая площадь нового природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В новом зоосаде более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема.

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