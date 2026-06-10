В Прикамье прошел мощный торнадо

На границе Пермского края (Гайнский округ) с Кировской областью и Республикой Коми обнаружены ветровалы от двух сильных смерчей. Об этом сообщает группа «Опасные природные явления Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Зафиксировать повреждения удалось благодаря спутниковым снимкам Sentinel-2.

Сообщается, что смерчи сформировались днем 28 мая над Верхнекамским районом Кировской области и смещались на северо-запад в сторону Республики Коми. Один из них — гигантский торнадо максимальной шириной 1100 м. Метеорологи подчеркивают, что это один из самых мощных смерчей на всей европейской территории России в XXI веке.

В результате уничтожено свыше 700 га леса. Судя по спутниковым снимкам, на месте происшествия полностью уничтожена вся зеленая растительность, почва перемешана со стволами деревьев. Такой ущерб характерен для мощных торнадо категории EF2 и выше.

Одновременно в более западных районах Прикамья прошла линия шквалов, нанесшая масштабный ущерб региональным лесам в полосе от Чусовского до Гайнского районов. Она уничтожила тысячи гектаров леса в полосе протяженностью свыше 200 км.