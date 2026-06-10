В Самаре облсуд смягчил приговор экс-главе Росимущества

Самарский областной суд изменил приговор бывшему руководителю Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву. Он был осужден за превышение должностных полномочий, но апелляционная инстанция сочла, что районный суд неверно квалифицировал тяжесть последствий действий экс-чиновника. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Бывший руководитель Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Ранее Ленинский районный суд Самары признал Айвара Кинжабаева виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий) и приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима с двухлетним запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Кроме того, с экс-главы Территориального управления Росимущества в Самарской области и ООО «Племенной завод "Дружба"» солидарно взыскали 18,4 млн руб. ущерба по иску прокуратуры в интересах регионального министерства лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования.

Защита Айвара Кинжабаева и представители завода оспорили приговор. В итоге судебная коллегия по уголовным делам облсуда не согласилась с выводом о наступлении «тяжких последствий». Как пояснили в суде, под такими последствиями по закону понимаются, в частности, крупные аварии, остановка производства, смерть потерпевшего или значительный материальный ущерб.

Доказательств, что действия чиновника повлекли нечто подобное, суд апелляционной инстанции не нашел. Приговор был переквалифицирован на ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий без квалифицирующего признака тяжких последствий). Наказание смягчено до четырех лет колонии общего режима и полутора лет запрета на занятие определенных должностей.

При этом гражданский иск прокуратуры апелляция отменила полностью — вопрос о возмещении 18,4 млн руб. теперь будет решаться в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступил в силу.

Георгий Портнов