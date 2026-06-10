Более 40 беспилотников сбили в Воронежской области: повреждено оборудование связи

В ночь на среду, 10 июня, над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области обнаружили и уничтожили более 40 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения фрагментов БПЛА было повреждено оборудование связи. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области около 20:00. Тревожные сирены последовательно прозвучали в Россошанском, Бутурлиновском, Лискинском и Острогожском районах, затем — в Воронеже и Борисоглебске. В 4:24 в регионе также объявили ракетную опасность. Отбой дали около 5:50. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области пока сохраняется.

По данным Минобороны, всего минувшей ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Ранее, 8 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что шесть идущих через Черноземье «крымских» поездов были задержаны из-за атаки БПЛА. Атака беспилотника привела к повреждению локомотива поезда №68 Москва — Симферополь. Машинист тепловоза пострадал, его помощник погиб.

Денис Данилов