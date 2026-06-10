В Челябинской области второй месяц подряд снижается конкуренция за рабочие места

Уровень конкуренции за рабочие места в Челябинской области по сравнению с апрелем снизился на 1,6 процентного пункта, а с мартом — на 2,7 п. п. По итогам мая показатель составил 9,5 резюме на одну вакансию, сообщает hh.ru.

В регионе сферами, где сохраняется нехватка персонала, остаются «Медицина, фармацевтика», где на одну вакансию приходится 3,1 резюме, а также «Розничная торговля» (3,7 резюме). Самая же высокая конкуренция наблюдается в следующих направлениях: «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 48,4 резюме на вакансию, «Искусство, развлечения, массмедиа» — 47,2, «Маркетинг, реклама, PR» — 33,7 и «Административный персонал» — 22,1.

С начала 2026 года наиболее заметно охладилась конкуренция за рабочие места в этих сферах: «Добыча сырья» (на 2,5 процентного пункта меньше, чем в январе 2026 года), «Юристы» и «Сельское хозяйство» (по –2,4 п. п.), «Рабочий персонал» (–2,1 п. п.), «Закупки» (–2 п. п.), «Строительство, недвижимость» (–1,5 п. п.), «Автомобильный бизнес» (–1,2 п. п.), «Транспорт, логистика, перевозки» (–1 п. п.).

Виталина Ярховска