Конгресс США одобрил финансирование ICE до конца срока Трампа

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев о финансировании иммиграционных правоохранительных органов (ICE) на сумму $70 млрд до конца президентского срока Дональда Трампа, сообщает CBS News.

За принятие проголосовали 214 законодателей, против — 212. Сенат одобрил законопроект спустя несколько недель обсуждений. Решение положило конец многомесячной тупиковой ситуации с финансированием иммиграционных, таможенных и пограничных служб, отмечает CBS.

Теперь закон направляется на рассмотрение президенту Дональду Трампу. Ранее он установил законодателям срок принятия до 1 июня. Однако эта дата стала неактуальной после запроса президента о выделении $1 млрд на строительство бального зала в Белом доме и выделении почти $1,8 млрд на выплаты людям, которые утверждают, что подверглись политическим преследованиям.

Как отмечает телеканал, имевшее место противодействие Республиканской партии приоритетам президента вынудило республиканцев в Сенате отложить голосование до окончания перерыва в День памяти погибших.

Республиканцы использовали процесс согласования бюджета для финансирования агентств, связанных с иммиграцией. Этот процесс позволяет им принимать некоторые бюджетные законы простым большинством голосов в Сенате, минуя необходимость в голосовании демократов для преодоления порога в 60 голосов. Демократы отказались финансировать ICE и пограничную службу без проведения в них реформ.

Эрнест Филипповский