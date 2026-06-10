Три жителя Приморья обвиняются в хищении у бездомных участников СВО

Уссурийский районный суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении троих жителей региона, обвиняемых в хищении выплат, которые полагаются участникам боевых действий на Украине.

Как сообщила пресс-служба суда, фигуранты находили лиц без определенного места жительства и убеждали их подписать контракт с Минобороны. Под предлогом помощи в сборе необходимых документов, обвиняемые оформляли нотариальные доверенности и получали доступ к банковским счетам потерпевших. Общий размер ущерба превышает 8,4 млн руб.

Согласно информации на сайте суда, Федор Кузьмич, Ольга и Алексей Панкратовы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственное управление СКР по Приморью сообщало, что в 2024 и 2025 годах жертвами злоумышленников стали пять человек.

Следующее заседание Уссурийского райсуда по делу назначено на 2 июля.

Алексей Чернышев, Владивосток