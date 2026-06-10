Посол Бразилии в России: Москва и Бразилиа обсуждают запуск прямых авиарейсов

Россия и Бразилия ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения, сообщил бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем — компаниям, чтобы наладить это прямое сообщение»,— сказал посол в разговоре с «Известиями».

О переговорах между странами по вопросу возобновления прямых авиарейсов сообщал российский Минтранс еще в 2024 году. Авиасообщение между Бразилией и Россией было прекращено в 2011 году.