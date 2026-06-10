Аракчи: ни одна атака США не останется без ответа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ни одна атака со стороны США не останется «без ответа». Накануне Соединенные Штаты нанесли несколько ударов по Ирану, после того как иранские силы сбили американский вертолет Apache.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу»,— сказал глава иранского МИД в соцсети Х (цитата по CNN). Он призвал американские силы покинуть регион, если они «хотят остаться в безопасности».

Это заявление было сделано после того, как США нанесли первые удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива, сообщили CNN два источника.