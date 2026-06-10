Чекунков: Северный морской путь открыт для всех стран

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Северный морской путь готов к использованию любыми странами, в том числе западными. При этом он указал, что Россия сохраняет суверенитет над этим маршрутом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Севморпуть готов для любых стран. Важно, что кто бы ни решил по нему идти, он будет безальтернативно пользоваться российским ледовым прикрытием, прикрытием аварийно-спасательных центров, информацией с наших космических спутников»,— сказал министр в интервью «Известиям».

Господин Чекунков отметил, что интерес к Севморпути растет из-за эскалации на Ближнем Востоке и трудностей с проходом через традиционные морские пути. По словам министра, европейская продукция уже транспортируется по Севморпути, в частности для этих целей используются китайские суда.