Число подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго выросло до 598

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 598, 115 случаев из них привели к смерти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет правительства страны.

Официальная информация о вспышке штамма Бундибугио появилась 15 мая. По данным властей, несколько недель Эбола в стране оставалась незамеченной. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в регионах, где идет вооруженный конфликт (Итури, Северное Киву и Южное Киву), а также сопротивлением местного населения медикам и гуманитарным миссиям.

По данным исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вспышка Эболы в Центральной Африке может превысить уровень рекордной вспышки 2014 года.