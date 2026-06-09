Без всяких «но»: композитор Марк Левянт — о магии театра, Самаре и юбилее

В Самарской государственной филармонии отгремел масштабный творческий вечер народного артиста России Марка Левянта. Вся его жизнь неразрывно связана с музыкальной культурой региона: он автор сотен симфонических произведений, любимых песен о городе и легендарной музыки к спектаклям. Нам удалось пообщаться с маэстро сразу после праздничного концерта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Марка Левянта Фото: из личного архива Марка Левянта

— Марк Григорьевич, с какими мыслями и итогами вы подошли к этому знаковому юбилею?

— Знаете, подводить итоги мне совершенно не хочется. Я полон сил, желаний и творческих планов, а останавливаться просто некогда. Сейчас завершатся юбилейные торжества, а впереди уже Международный фестиваль искусств имени Шостаковича, следом — проект «Рожденные в сердце России» и 85-летие нашей организации Союза композиторов. Работы масса, так что почивать на лаврах времени нет.

Оглядываясь назад, я порой сам удивляюсь: когда я успел написать столько музыки? Композиторский труд — кропотливый процесс, каждую ноту нужно физически перенести на бумагу и пропустить через собственное сердце. Рад, что к юбилею мне было что показать зрителю — на вечере прозвучали и премьеры, включая новую легкую песню «По набережной». Это очередное признание в любви городу. В свое время Академический театр драмы намертво привязал меня к Самаре, и, какие бы заманчивые предложения мне ни поступали, я всегда оставался верен этой сцене.

— Театральный мир Самары невозможно представить без вашего имени. Расскажите, как начинался этот многолетний союз?

— Моя музыка впервые зазвучала со сцены, когда мне было двадцать лет, а в двадцать два года я официально пришел работать в театр. Завоевать доверие взрослых артистов молодому парню было непросто, но им очень понравилась моя музыка.

В 1975 году, когда мне исполнилось двадцать четыре года, состоялась премьера спектакля «Золотая карета». Постановка получила Государственную премию, а песня «Горизонт» на стихи Михаила Светлова стала музыкальным символом театра. Именно эта мелодия вот уже полвека звучит в качестве театрального звонка, который приглашает зрителей в зал. В том же году вышел мой первый мюзикл — «Левша». После него на нас с Владимиром Борисовым обрушилась невероятная популярность, мы были просто нарасхват. Именно тогда я ощутил, что моя музыка доходит до самого сердца людей. Для композитора высшая награда — когда зрители уходят из зала, напевая твой лейтмотив.

— В вашей судьбе огромную роль сыграл режиссер Петр Монастырский. С чего началось это знакомство?

— Встреча с Петром Львовичем стала для меня судьбоносной. Театр гремел на всю страну, а сам Монастырский безумно любил музыку и искал человека, который бы серьезно ею занимался. Но сама история нашего сближения удивительна.

После института я планировал поступать в консерваторию в Ленинграде, но меня призвали в армию — и не в музыкальную роту, а в стройбат! И вот прямо там меня находит Монастырский: ему нужен был композитор для спектакля «Лошадь Пржевальского». Он совершил невозможное — договорился с командованием, чтобы меня освободили от строек, а театр перечислял мой гонорар напрямую воинской части. Я был абсолютно счастлив: ночевал в казарме, а утром в военной форме бежал в театр репетировать с актерами.

До этого у меня уже был небольшой опыт: в театре шла постановка «Валентин и Валентина», куда удивительным образом попал записанный мною в институте дуэт-вокализ — режиссер случайно услышал его по Всесоюзному радио. И вот однажды мы с Петром Львовичем впервые столкнулись за кулисами. Он останавливается и говорит: «Хорошую музыку вы написали». Я по молодости робко и как бы пытаясь продолжить его мысль добавляю: «Но?..» А он твердо отвечает: «Без всяких „но“!» С этого начался наш глубокий творческий и человеческий союз, и до самых последних его дней я неизменно был рядом.

— Считаете ли вы себя по-настоящему народным композитором?

— Я считаю себя просто композитором, а уж насколько я «народный» — пусть определяет сам народ. Звание Заслуженного деятеля искусств мне присвоили в 34 года, тогда я был единственным в стране, кто получил его в столь молодом возрасте. К наградам и регалиям я отношусь с глубокой благодарностью, но абсолютно спокойно. У меня есть ордена Почета и Дружбы, но, признаюсь вам, я их ещё ни разу в жизни не надевал.

— Расскажите подробнее о ваших просветительских планах в Самарской области.

— Я руковожу Самарским Союзом композиторов уже 27 лет, и за это время родилось множество проектов. Нашему фестивалю «Музыкальные автографы» исполнилось четверть века. Другой важный проект — «Таланты земли Самарской». В советские годы мы регулярно выезжали со спектаклями в отдаленные сельские районы. Позже традицию забыли, но я очень хотел её возродить. Теперь мы снова регулярно возим в глубинку ведущих солистов оперного театра и филармонии.

Также с 2013 года в филармонии действует наш именной абонемент «Музыка наших современников», где новые сочинения самарских авторов звучит в исполнении симфонического оркестра. И, конечно, я очень люблю наш фольклорный проект «На Волге лучше». Мы делаем потрясающие концерты в Доме офицеров — по сути, возвращая слушателей к нашим общим музыкальным истокам.