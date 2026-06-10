Сотни человек вышли на протесты после нападения мигранта в Северной Ирландии

Сотни человек вышли на антииммигрантские протесты в Белфасте после предъявления обвинений гражданину Судана по делу о нападении с ножом. Полиция Северной Ирландии объявила в городе чрезвычайное положение.

На улицы вышли группы людей в масках, они вышибали двери и разбивали окна, сообщает BBC. В ответ полицейские развернули бронеавтомобили. В восточной части Белфаста демонстранты подожгли автобус.

Жертвой нападения стал сорокалетний мужчина, он получил тяжелые ранения шеи, головы и спины, а также серьезные ранения глаз. На него напал 30-летний гражданин Судана с кухонным ножом. По данным полиции, до прибытия властей нападавшего пытались остановить прохожие.

9 июня гражданину Судана предъявили обвинения в покушении на убийство, угрозах убийством и владении холодным оружием в общественном месте. В среду он предстанет перед судом.

Начальник полиции Джон Бутчер сообщил, что мужчина получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 2023 года после подачи прошения об убежище. В базах данных национальной безопасности Северной Ирландии он не значился.