РБК: Минцифры предупредило о рисках изъятия до 15% фондов библиотек

Необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах может привести к изъятию до 15% фондов публичных и научных библиотек и до 70% в муниципальных библиотеках. Об этом пишет РБК со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры, который составлен при участии книгоиздателей и торговых сетей.

В докладе написано, что правоприменение закона о нежелательных организациях ставит под угрозу ограничений издания Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Минцифры указывает, что под фактический запрет попадают научные издания, диссертации и учебные пособия ведущих российских вузов, которые используют материалы университетов, признанных нежелательными организациями. Ограничения затрагивают в том числе книги исследователей, которые преподавали или преподают в них.

Как написано в докладе ведомства, авторов книг признают в России иностранными агентами за политическую деятельность, «а не за создание произведений литературы или искусства». Минцифры добавляет, что под ограничения и изъятия, согласно действующим законам, также попадают книги, где признанные иноагентами авторы выступают переводчиками, иллюстраторами или авторами предисловия. «Это большое количество произведений, составляющих значимый пласт культурного и просветительского наследия, не несущих деструктивный контент»,— указано в докладе.