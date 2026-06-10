Человек пострадал при пожаре на газопроводе в Дагестане

Человек отравился продуктами горения при пожаре на магистральном газопроводе в Дагестане, сообщил Минздрав региона в разговоре с ТАСС. Он попытался снять пожар на видео.

«Легкое отравление без угрозы жизни, отвезли в Кизилюртовскую ЦРБ под наблюдение медиков»,— сообщили в министерстве. По информации ведомства, других пострадавших нет.

Взрыв на газовой магистрали в Дагестане 9 июня привел к крупному пожару в промышленной зоне Кизилюрта, сообщало региональное управление МЧС. Пожар ликвидировали спустя несколько часов. Причиной возгорания стала разгерметизация трубы между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах.