Папа римский встретился с рэпером Bad Bunny в Мадриде

Папа римский Лев XIV провел короткую аудиенцию с пуэрто-риканским рэпером Bad Bunny на стадионе «Бернабеу» в Мадриде. Об этом сообщает Reuters.

Музыкант в этот момент находился в гастрольном турне по Испании. Ватикан уточняет, что понтифик встретился с рэпером и его семьей. В Ватикане добавили, что не планируют публиковать какие-либо фотографии этой встречи. Также понтифик встретился с верующими, коротко поприветствовав их, после чего покинул стадион.

Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио) — пуэрто-риканский рэпер и певец, работающий в жанрах латин-трэп и реггетон. Он три года подряд (2020–2022) признавался самым прослушиваемым исполнителем на Spotify, а в 2026 году его альбом «Deb Tirar Ms Fotos» стал первым полностью испаноязычным альбомом, получившим премию «Грэмми» в номинации «Альбом года». Бэд Банни принципиально поет только на испанском, активно используя пуэрто-риканский сленг, и известен своей критикой колониального статуса родного острова.