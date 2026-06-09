Политически мотивированная преступность в Германии обновила рекорд

В Германии в 2025 году зарегистрировано 85,8 тыс. политически мотивированных преступлений. Это стало новым историческим максимумом с момента начала сбора федеральной статистики на эту тему в 2001 году и на 2% больше чем годом ранее, сообщает МВД ФРГ со ссылкой на данные статистики Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Как отметили в ведомстве, значительно возросло количество насильственных преступлений как в левом, так и в правом политическом сегменте.

Правонарушения среди сторонников левых идей выросли более чем на 35%, до 13,4 тыс. случаев. Среди них число насильственных преступлений выросло на 42%, до 1 тыс. Рост общего числа правонарушений в значительной степени обусловлен увеличением регистрируемых преступлений в сфере левого экстремизма — более чем на 35%, до 13,5 тыс. случаев.

Правонарушители правых взглядов совершили 42,5 тыс. преступлений, а насильственные преступления выросли на 7%. Преступления на почве ненависти остаются на высоком уровне — 22 тыс. случаев, почти треть из них совершена в интернете. Также количество антисемитских преступлений выросло на 5% (до 6,5 тыс.), причем 47,2% из них связаны с ближневосточным конфликтом.

Женоненавистнические преступления выросли почти на 47%, до нового максимума в 819 случаев. Количество преступлений против представителей ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) увеличилось на 12,8%, до 2,3 тыс. случаев. Число преступлений против сотрудников полиции выросло на 4,7% (до 5 тыс.), около трети из них относятся к левому экстремизму, где насильственные преступления против полиции увеличились примерно на 45%, до 535 случаев.