В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль китайского кино

Международный фестиваль китайского кино открылся на площадке Дома кино в Екатеринбурге. Он продлится два дня. В его программе восемь фильмов. Среди них: «30 000 ли до Чанъаня (2023), «Красный шелк» (2025), «В списках не значился (2025).

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В рамках открытия был организован просмотр фильма «Охота за тенью» (2025). Как пояснил заместитель директора Китайского киноканала Тан Кэ, выбор был сделан неслучайно. «Екатеринбург — город на стыке Европы и Азии. Он является не только колыбелью российской промышленности, но и местом встречи культур и искусства Востока и Запада. Ему присущи одновременно и деловая хватка, и широкая гуманитарная чуткость, и восприимчивость»,— отметил он.

Впервые фестиваль китайского кино прошел в Екатеринбурге в 2024 году. Тогда показали пять фильмов.

«Фестиваль китайского кино в России ежегодно вызывает огромный интерес. Он все больше становится важным окном в мир китайской культуры. Мы очень рады, что в этом году столица Урала опять принимает это важное мероприятие»,— сказал на церемонии открытия генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн.

Ангелина Синюк