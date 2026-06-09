Спорт невысоких достижений

Арбитражный суд начал рассматривать иск областного правительства и министерства спорта к ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта» о расторжении концессионного соглашения и взыскании с этой компании свыше 300 млн руб. Она стала вторым по счету концессионером, который не смог построить ФОК в Сормовском районе Нижнего Новгорода, обещанный жителям еще при губернаторе Валерии Шанцеве. По просьбе ответчика суд привлек третьим лицом генподрядчика проекта — петербургскую компанию А2 ТЭК, которая также является соучредителем концессионера.

ФОК в Сормове пытаются построить с 2014 года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном арбитражном суде началось судебное разбирательство региональных властей с ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта». С этой компанией правительство Нижегородской области и минспорта через суд намерены расторгнуть заключенное в 2024 году концессионное соглашение по созданию и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте кораблестроителей.

Органы власти также просят взыскать с концессионера 332,8 млн руб. аванса, уплаченного из средств капитального гранта и более 2 млн. руб. штрафных санкций.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Первая нижегородская инфраструктура спорта» не выполнила обязательства по строительству ФОКа, а стройка шла с претензиями от субподрядчиков, которые жаловались на неоплату выполненных работ. В предварительном заседании представитель концессионера Рустам Кабардоков попросил привлечь третьим лицом генерального подрядчика — петербургское ООО А2 ТЭК, которое также является одним из соучредителей «Первой нижегородской инфраструктуры спорта».

«После получения иска мы истребовали у них всю исполнительную документацию по проекту: акты выполненных и скрытых работ, сертификаты и другие необходимые документы. Пока мы эти документы не получили, но генподрядчик с нами в контакте, обещает их предоставить», — пояснил представитель ответчика.

Юристы министерства спорта и правительства были против привлечения А2 ТЭК. По их словам, все сроки предоставления исполнительной документации давно прошли: еще в январе 2026 года «Первая нижегородская инфраструктура спорта» обещала ее предоставить, но так этого и не сделала. «Очень сомневаемся, что к следующему заседанию они предоcтавят какие-либо документы от своего подрядчика и учредителя», — отметил представитель минспорта.

Юрист добавил, что с А2 ТЭК у заказчика спорткомлпекса нет никаких отношений, и предъявить ему какие-либо претензии власти не смогут.

Однако суд решил привлечь петербургскую компанию, к которой концессионер может подать регрессный иск.

Как пояснил Рустам Кабардоков, в дальнейшем ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта» попросит назначить судебную экспертизу по определению объемов и стоимости строительства: какая-то часть сормовского ФОКа была возведена.

Судебное разбирательство продолжится 13 августа.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», о необходимости проведения экспертизы по строительной готовности объекта говорил и министр нижегородского спорта Дмитрий Кабайло. Оценив реально понесенные затраты, в министерстве намерены зафиксировать их и найти нового концессионера или подрядчика для достройки ФОКа. При этом областные чиновники подозревают, что часть выделенного аванса могла быть похищена — параллельно с арбитражным спором они инициировали уголовное расследование действий руководства компании-концессионера.

Третьими лицами в процессе заявлены минэкономразвития и минстрой Нижегородской области. Первое отвечало за подготовку соглашения и финансово-экономическую модель концессии, а второе через стройконтроль должно было следить за строительством ФОКа. В суд от них никто не явился, но в пресс-службе правительства сообщили, что оба министерства поддерживают иск, а минстрой представит свой отзыв к основному заседанию.

Построить ФОК в Сормовском районе по соглашению с частым инвестором власти пытаются более десяти лет. Еще предыдущий губернатор Валерий Шанцев, который инициировал областную программу строительства ФОКов, обещал сормовичам, что у них появится районный спорткомплекс. В 2014 году было заключено первое концессионное соглашение с ООО «Регион-НН», однако эта организация не смогла выполнить свои обязательства.

Не справился и второй концессионер, с которым договорилось правительство.

В этом, по мнению некоторых экспертов, отчасти есть и вина власти. «К сожалению, у нас чиновников разучили думать и принимать смелые управленческие решения. Практически не осталось агрессивных в хорошем смысле этого слова управленцев, которые стараются любыми путями достичь тех целей, за которые они отвечают по должности. Все боятся ответственности, силовиков и пресловутой "борьбы с коррупцией". Вот, например, Баринов (Сергей Баринов, глава минимущества), он берет и делает. Придумает какую-нибудь схему, за которую ему потом весь мозг вынесут, но добивается поставленной задачи. Таких министров мало, большинство работают в режиме "итальянской забастовки", когда все строго по закону и инструкциям, но результата нет. Поэтому и ФОК в Сормове десять лет построить не можем», — отметил один из единороссов, сотрудничающий с областным правительством.

Роман Кряжев