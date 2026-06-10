Мигрантам подобрали кассу

Как стало известно “Ъ”, правительство намерено выбрать Газпромбанк в качестве платежного оператора проекта организованного набора мигрантов. Банк будет обрабатывать платежи как мигрантов, так и работодателей в ИТ-системе, которую ему предстоит создать за свой счет. Эксперты полагают, что с учетом запланированной численности ввозимых по оргнабору работников (1,7 млн человек) участие в проекте позволит Газпромбанку значимо нарастить собственную клиентскую базу. Впрочем, из-за более медленного, чем ранее предполагалось, разворачивания эксперимента МВД по оргнабору срок окупаемости весьма затратного для банка проекта может увеличиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переводы на родину трудовые мигранты по оргнабору смогут отправлять только через уполномоченный банк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Переводы на родину трудовые мигранты по оргнабору смогут отправлять только через уполномоченный банк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Газпромбанк может стать платежным оператором проекта МВД по оргнабору мигрантов, рассказали “Ъ” два источника, знакомые с ходом реализации инициативы. В пресс-службе банка и в МВД на запрос “Ъ” не ответили.

Система организованного набора иностранной рабочей силы предполагает, что работники будут приезжать в РФ к конкретным работодателям. Взамен выдачи разрешительных документов на работу (как сейчас) будет действовать реестровая система (запись в реестре вместо бумажного документа). Ожидается, что Минтруд, МВД и Роструд начнут проводить регулярные опросы работодателей, для того чтобы заранее оценить, сколько работников, из каких стран и каких специальностей привезти (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года). МВД планирует, что в рамках оргнабора в 2027–2030 годах с помощью частных агентств занятости будет ввезено свыше 1,7 млн человек.

Пакет законопроектов, устанавливающих параметры эксперимента по оргнабору, опубликован для общественного обсуждения в мае (см. “Ъ” от 7 мая). Им, в частности, устанавливается ряд новых платежей. Например, госпошлина за внесение информации в электронный реестр работодателей для юрлиц составит 15 тыс. руб., за попадание в реестр иностранных работников — 1 тыс. руб. Иностранные работники будут платить налог на доходы в виде фиксированных авансовых платежей — через юрлицо работодателя или самостоятельно при найме у физлица. Базовый платеж составит 1,2 тыс. руб. в месяц.

Согласно законопроекту, обработкой платежной информации, открытием счетов таким мигрантам, их денежными переводами и прочими операциями будет заниматься уполномоченный банк, который определит правительство. Им, по данным “Ъ”, и станет Газпромбанк. Банку предстоит за свой счет создать информационную систему, которая будет безвозмездно передана государству в обмен на право эксклюзивно обрабатывать платежи участников эксперимента. Также предполагается, что банк проинвестирует в миграционные хабы для приема и дальнейшего распределения мигрантов по регионам России — стоимость каждого, по данным источника “Ъ”, может доходить до 36 млрд руб. Пока планируется построить пять-семь таких хабов. Расходы на ИТ-систему можно примерно оценить еще в несколько десятков миллиардов рублей.

Ожидается, что МВД совместно с уполномоченным банком создадут также аналитический центр (с применением технологии искусственного интеллекта) для разбора инцидентов с мигрантами. Об этом в ходе ПМЭФ-2026 сообщил начальник департамента разрешительно-визовой работы МВД Кирилл Адзинов. По его словам, это позволит качественно подойти к разбору инцидентов, «обрабатывать все сообщения в медиа, в мессенджерах, работать проактивно с людьми».

Участие в этом проекте для Газпромбанка, скорее всего, окажется коммерчески выгодным даже при значительном росте начальных вложений, считает партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иванинский. «Банк получит доступ к нескольким миллионам физлиц и десяткам тысяч юрлиц, добраться до которых в условиях рыночной конкуренции со "Сбером" и ВТБ он не в состоянии. Это позволит значительно расширить клиентскую базу и в перспективе предоставлять свои услуги более широкой аудитории»,— отмечает эксперт.

Впрочем, срок окупаемости проекта для банка может оказаться дольше ожидаемого из-за медленной реализации инициативы МВД и, соответственно, меньшего числа въезжающих трудовых мигрантов. «Если еще весной речь шла об одновременном запуске эксперимента по всей России (кроме Москвы и Московской области), то теперь для начала предлагается ограничиться Северо-Западным федеральным округом»,— говорит источник “Ъ” в банковском секторе.

Анастасия Мануйлова