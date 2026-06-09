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NASA объявило экипаж лунной миссии Artemis III на 2027 год

NASA объявило состав основного и дублирующего экипажей миссии Artemis III, запланированной на 2027 год. В экипаже также будет космонавт от ЕКА (Европейское космическое агентство), сообщается на сайте американского космического агентства.

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Рэнди Брезник

Рэнди Брезник

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Лука Пармитано

Лука Пармитано

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Фото: Yi-Chin Lee / Houston Chronicle / Getty Images

Фрэнк Рубио

Фрэнк Рубио

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Боб Хайнс

Боб Хайнс

Фото: John Raoux / AP

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Рэнди Брезник

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Лука Пармитано

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Фото: Yi-Chin Lee / Houston Chronicle / Getty Images

Фрэнк Рубио

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Боб Хайнс

Фото: John Raoux / AP

В основной экипаж вошли командир Рэнди Брезник (NASA), пилот Лука Пармитано (Европейское космическое агентство), а также специалисты миссии Андре Дуглас (NASA) и Фрэнк Рубио (NASA). Дублирующим членом экипажа назначен астронавт NASA Боб Хайнс.

Для Брезника это будет третий полет в космос, для Пармитано — третий, для Рубио — второй, а для Дугласа — первый. Дуглас ранее был дублером в миссии Artemis II. Хайнс, назначенный дублером, будет тренироваться вместе с основным экипажем и заменит любого из них при необходимости.

В ходе миссии двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель SLS выведет корабль Orion с экипажем на низкую околоземную орбиту с космодрома Кеннеди во Флориде. Orion впервые продемонстрирует сближение и стыковку с тестовыми версиями коммерческих систем посадки, разрабатываемых Blue Origin и SpaceX. Общая продолжительность полета составит около двух недель.

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Фото Земли из архива миссии

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Фото: NASA

Поверхность Луны

Поверхность Луны

Фото: NASA

Земля с орбиты

Земля с орбиты

Фото: NASA

Созвездия с борта Orion

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Фото: NASA

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NASA опубликовало 12,2 тыс. снимков миссии Artemis II — большинство из них без какой-либо обработки

Фото: NASA

В архиве — десятки кадров лунного рельефа, виды Земли из космоса и редкие астрономические явления

Фото: NASA

Пользователи могут скачать фотографии в высоком разрешении

Фото: NASA

Миссия продлилась почти десять дней, за которые корабль Orion совершил полет вокруг Луны

Фото: NASA

На борту находились 32 камеры — часть из них решала инженерные и навигационные задачи, а 17 были портативными в распоряжении экипажа

Фото: NASA

Ранее NASA показывало ограниченную подборку снимков — теперь же выложило полный, неотредактированный каталог

Фото: NASA

Руководитель NASA Джаред Айзекман подтвердил подлинность архива

Фото: NASA

Поверхность спутника Земли

Фото: NASA

Некоторые фотографии до этого момента видели только сами астронавты и специалисты, разбиравшие данные полета

Фото: NASA

В архиве множество дублей и снимков разной степени удачности — от профессиональных до рабочих кадров

Фото: NASA

Фото Земли из архива миссии

Фото: NASA

Поверхность Луны

Фото: NASA

Земля с орбиты

Фото: NASA

Созвездия с борта Orion

Фото: NASA

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