NASA объявило экипаж лунной миссии Artemis III на 2027 год

NASA объявило состав основного и дублирующего экипажей миссии Artemis III, запланированной на 2027 год. В экипаже также будет космонавт от ЕКА (Европейское космическое агентство), сообщается на сайте американского космического агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рэнди Брезник Фото: Shamil Zhumatov / Reuters Лука Пармитано Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters Фото: Yi-Chin Lee / Houston Chronicle / Getty Images Фрэнк Рубио Фото: Maxim Shemetov / Reuters Боб Хайнс Фото: John Raoux / AP Следующая фотография 1 / 5 Рэнди Брезник Фото: Shamil Zhumatov / Reuters Лука Пармитано Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters Фото: Yi-Chin Lee / Houston Chronicle / Getty Images Фрэнк Рубио Фото: Maxim Shemetov / Reuters Боб Хайнс Фото: John Raoux / AP

В основной экипаж вошли командир Рэнди Брезник (NASA), пилот Лука Пармитано (Европейское космическое агентство), а также специалисты миссии Андре Дуглас (NASA) и Фрэнк Рубио (NASA). Дублирующим членом экипажа назначен астронавт NASA Боб Хайнс.

Для Брезника это будет третий полет в космос, для Пармитано — третий, для Рубио — второй, а для Дугласа — первый. Дуглас ранее был дублером в миссии Artemis II. Хайнс, назначенный дублером, будет тренироваться вместе с основным экипажем и заменит любого из них при необходимости.

В ходе миссии двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель SLS выведет корабль Orion с экипажем на низкую околоземную орбиту с космодрома Кеннеди во Флориде. Orion впервые продемонстрирует сближение и стыковку с тестовыми версиями коммерческих систем посадки, разрабатываемых Blue Origin и SpaceX. Общая продолжительность полета составит около двух недель.