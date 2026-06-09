Тюменца арестовали по делу о публичном оправдании терроризма в Telegram

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу до 8 августа 40-летнего Евгения Н., обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Тюменской области Фото: Пресс-служба судов Тюменской области

По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый, используя личный аккаунт в Telegram, вошел в публичный чат, где под публикацией с изображением частей человеческих тел и предмета, похожего на автоматическое оружие, разместил комментарий, содержащий оправдание терроризма. Позднее он оставил еще одно сообщение в том же чате с аналогичным содержанием.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину.

Полина Бабинцева