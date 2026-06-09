Оборону освободят от согласований

Госдума 9 июня приняла поправки к закону «Об обороне», которые вводят особый режим на объектах военного ведомства и упрощают строительство инфраструктуры противовоздушной обороны (ПВО) за счет временных исключений из градостроительных и иных регулирующих процедур. Как пояснили депутаты — авторы законопроекта, эти меры необходимы для оперативного развертывания систем ПВО на фоне сохраняющихся угроз со стороны беспилотных аппаратов противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Законопроект группы депутатов во главе с председателями комитетов по обороне и по безопасности Андреем Картаполовым и Василием Пискаревым (оба — «Единая Россия») был внесен в Думу еще в июне 2025 года и через месяц принят в первом чтении. Первоначально он предполагал принятие отдельного закона «Об обеспечении безопасности специальных объектов Вооруженных Сил РФ». Но ко второму чтению профильный комитет по обороне решил полностью переработать документ, встроив новые нормы в действующий федеральный закон «Об обороне».

Теперь в нем появятся две новые статьи.

Ст. 10.3 устанавливает особый режим в закрытых военных городках, где размещаются объекты стратегического значения. Он предусматривает пропускной контроль, ограничения на въезд и проживание, специальный порядок регулирования хозяйственной деятельности и доставления нарушителей в военную полицию. Перечень городков утверждает правительство, перечень уполномоченных должностных лиц — министр обороны.

Ст. 10.4 определяет порядок пресечения функционирования беспилотных аппаратов вблизи военных объектов. Военнослужащие получают право подавлять сигналы управления, воздействовать на пульты, а также повреждать или уничтожать сами беспилотники всеми доступными средствами.

Перечень объектов стратегического значения в законе не приводится, но вытекает из логики ст. 10.3 и практики функционирования закрытых территорий. К ним относятся инфраструктура ПВО и ПРО, аэродромы дальней авиации, узлы связи и управления, объекты радиолокации, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также элементы обеспечения ядерного комплекса. С декабря 2022 года российские власти регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников и их появлении вблизи подобных объектов.

Кроме того, ст. 2 депутатского законопроекта устанавливает особенности применения действующего законодательства «в связи с необходимостью пресечения угроз воздушного нападения на территорию РФ в период проведения специальной военной операции». Речь идет о градостроительных, земельных, экологических и закупочных нормах, которые будут действовать как самостоятельный режим, распространяющийся на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, необходимых для пресечения угроз воздушного нападения. Такой режим может применяться в любом регионе, если конкретный объект включен в утвержденный перечень.

Так, при выполнении упомянутых работ не будут требоваться оформление прав на земельные участки, подготовка градостроительной документации, инженерные изыскания, проектирование и экспертиза, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, кадастровый учет, договоры на подключение к сетям и размещение сведений в государственных информационных системах. Для некапитальных объектов также не нужны разрешения и согласования.

Для ускорения строительства может допускаться обработка персональных данных без согласия граждан, закупки будут проводиться без конкурентных процедур, не применяются ограничения, связанные с особыми территориями и объектами культурного наследия.

Не требуется также получение лицензий и членство в саморегулируемых организациях, допускается ввоз любых товаров без соблюдения требований технического регулирования. В отношении создаваемых объектов не проводится строительный, пожарный, санитарный, экологический и финансовый контроль. Таким образом, диапазон работ, которые теперь можно выполнять без стандартных процедур по ускоренной форме, охватывает практически все стадии — от оформления прав на землю и изысканий до разрешений на строительство, подключения к сетям, закупок и всех видов госконтроля.

Как пояснил в своем Telegram-канале Василий Пискарев, необходимость поправок вызвана характером современных угроз и длительностью согласительных процедур. Действующие регламенты проектирования, экспертизы и ввода объектов создавались для мирного времени и занимают месяцы, тогда как развертывание позиций ПВО требует решений в существенно более сжатые сроки, пояснил депутат. Временные исключения, отметил он, должны обеспечить возможность быстрого строительства и модернизации объектов, необходимых для отражения ударов украинских дронов. Госдума приняла документ во втором и третьем чтениях единогласно.

Дмитрий Сотак