Бомбейский аргумент

Высокий суд Бомбея отказался арестовать активы итальянской Tecnimont в Индии по ходатайству «ЕвроХима», который пытается исполнить там решение российского суда на 171 млрд руб. Важное значение для практики имеет не столько сам факт отказа, сколько мотивы индийского суда. По мнению юристов, изложенная в постановлении аргументация снижает шансы на признание на территории Индии российских решений, вынесенных по «закону Лугового».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

8 июня 2026 года Высокий суд Бомбея отклонил ходатайство российского ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2», просившего наложить обеспечительные меры в виде ареста активов итальянской Tecnimont S.p.A. в Индии на сумму 171 млрд руб. Спор вытекает из контрактов 2020 года, заключенных «ЕвроХим Северо-Запад-2» с Tecnimont и ее «дочкой» MT Russia. Договоры касались строительства заводов в Ленинградской области и содержали оговорку о передаче споров в арбитраж Международной торговой палаты (ICC) с местом в Лондоне и по английскому праву.

Меж двух юрисдикций

После введения европейских санкций против РФ в 2022 году Tecnimont и MT Russia сообщили «ЕвроХиму» о приостановке исполнения контрактов ввиду сложностей с закупкой и транспортировкой оборудования. В августе 2022 года «ЕвроХим» уведомил контрагентов о расторжении договоров по причине неисполнения ими обязательств. На это Tecnimont и MT Russia инициировали арбитраж по правилам ICC, оспаривая одностороннее расторжение и требуя компенсации в €400 млн. В ответ 17 октября 2022 года «ЕвроХим» подал к ним встречный иск в ICC о взыскании €800 млн, включая возврат аванса и возмещение убытков.

В сентябре 2025 года «ЕвроХим» подал иск в Арбитражный суд Москвы, в котором заявил те же требования к Tecnimont и MT Russia и просил перенести спор в российскую юрисдикцию. Tecnimont возражал, ссылаясь на арбитражную оговорку в контракте и на то, что «ЕвроХим» участвовал в лондонском арбитраже. Параллельно с этим каждая из сторон получила антиисковый запрет: российской компании запретили судиться по этому делу в России, а иностранным юрлицам — в Лондоне. Но это не остановило участников спора.

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «ЕвроХима», признав компетенцию госсуда РФ по этому делу на основании «закона Лугового» (ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса) и взыскав с Tecnimont и MT Russia 171 млрд руб. «ЕвроХим» добился наложения ареста на активы ответчиков в РФ, а в декабре 2025-го попросил такие обеспечительные меры уже в отношении имущества Tecnimont в Индии. Последний вопрос как раз и рассмотрел Высокий суд Бомбея, который отклонил ходатайство «ЕвроХима».

В индийском решении отмечается, что заявитель не раскрыл ряд существенных обстоятельств: наличие арбитражных оговорок, распоряжения арбитража ICC, антиисковых запретов английского суда.

По мнению суда Бомбея, московское решение о взыскании долга с Tecnimont не может считаться «окончательным и обязательным», поскольку оговорка в контракте предусматривает разрешение споров в арбитраже ICC. К тому же, говорится в индийском постановлении, «ЕвроХим» участвовал в лондонском разбирательстве и даже заявил встречный иск, что ставит под сомнение исключительную юрисдикцию российского госсуда по «закону Лугового». Отметил индийский суд и возражения Tecnimont о нарушении права на защиту в российском процессе и наличие английских судебных запретов в отношении «ЕвроХима».

Для наложения ареста на активы итальянской компании нужно доказать обоснованность требования, отсутствие риска непоправимого вреда и перевеса удобства в пользу заявителя. Бомбейский суд счел, что ни одно из этих условий не выполнено: сила российского судебного решения под сомнением, угроза вывода активов не доказана, а наложение ареста в Индии может причинить ответчику непоправимый вред.

Мотивы решения суда Бомбея имеют большое значение, заявил “Ъ” партнер юрфирмы Mansors Владимир Хвалей, представляющий интересы Tecnimont в российских судах. По его словам, это решение индийского суда важно не только для дела «ЕвроХима», но и для других споров, в которых российская сторона рассчитывает исполнить за рубежом решение суда РФ, вынесенное по «закону Лугового».

В «ЕвроХиме» сообщили “Ъ”, что не согласны с позицией Высокого суда Бомбея и считают ее ошибочной: «Во-первых, после представления заверенной копии российского решения индийский суд на стадии обеспечительных мер обязан исходить из того, что долг существует и что российский суд обладал компетенцией. Во-вторых, российский суд уже признал свою компетенцию по ст. 248.1 АПК и в рамках вопроса об обеспечительных мерах этот вывод не должен пересматриваться. В-третьих, индийский суд не проанализировал риск вывода активов ответчиком».

Теперь судебных ограничений на индийские активы Tecnimont нет, но еще две недели будет действовать заверение ответчика о сохранении статус-кво в отношении его имущества в Индии.

За это время «ЕвроХим» может подать апелляционную жалобу на отказ первой инстанции.

Шансы снижаются

Решение Высокого суда Бомбея — один из первых развернутых иностранных судебных актов, в котором оценивается возможность исполнения российского судебного акта, вынесенного по «закону Лугового», отмечает управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский. Это решение важно как сигнал, что иностранный суд не будет автоматически арестовывать активы только на основании решения суда РФ, считает партнер Lidings Александр Попелюк.

Как указывает партнер АБ NSP Илья Рачков, индийский суд отказался признать решение суда РФ «абсолютным и неопровержимым доказательством» в поддержку требования российского истца. Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев поясняет, что причинами сомнений в компетенции московского суда стали активное и долгое участие «ЕвроХима» в арбитраже ICC по этому спору и перенос его в Москву лишь в 2025 году после неудобных решений английского суда. В этом случае трудно доказать отсутствие у «ЕвроХима» доступа к правосудию, а это обязательное условие для применения «закона Лугового», отмечает господин Гребельский.

Кроме того, умолчание заявителя о продолжении участия в арбитраже и вынесенных в Англии антиисковых запретах было расценено как недобросовестное поведение, добавляет Александр Гребельский. По словам Ильи Рачкова, суды иностранных государств в целом считают, что лицо, подписавшее арбитражную оговорку, должно ее придерживаться, а не пытаться обойти.

Ранее юрисдикция Индии рассматривалась юристами как перспективная в плане возможности исполнения там в будущем российских решений по «закону Лугового». Теперь решение суда Бомбея снижает эти шансы, признает Илья Рачков. Впрочем, это еще не означает антироссийскую позицию Индии и не исключает признание других решений по «закону Лугового», хотя это и станет сложнее, отмечают Андрей Гусев и Александр Гребельский. В отсутствие арбитражной оговорки или при реальных санкционных препятствиях для доступа к правосудию за рубежом шансы на признание сохраняются, считает господин Попелюк.

Варвара Кеня, Анна Занина