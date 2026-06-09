В Киргизии задержали более 30 человек по делу о терактах против правоохранителей

В Киргизии задержали 31 члена террористических организаций по делу о подготовке терактов против сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики, передает AKIpress.

Задержанные — члены организаций «Катиба Таухид валь-Джихад» и «Исламское государство» (признаны террористическими и запрещены в России), указано в заявлении ГКНБ. 11 человек были задержаны в Ошской области, еще 20 — в Баткенской области.

Во время обысков было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие, религиозно-экстремистскую литературу, символику террористических организаций и деньги, предназначенные для финансирования террористической деятельности. Правоохранительные органы устанавливают возможных сообщников задержанных.