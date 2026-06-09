Китайское предубеждение

Компания «Автопрестиж» стала владельцем крупнейшего в Перми автосалона по ш. Космонавтов, 427. Ранее эту площадку на правах аренды занимала группа компаний Verra с брендом Changan. После смены собственника здание вместе с брендом перешло под контроль конкурентов. Новый собственник намерен превратить автосалон в большую автомобильную точку и представить несколько новых брендов. Эксперты говорят, что в текущих рыночных условиях слишком много дилеров на рынке невыгодно ни для компаний, ни для клиентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Автосалон по ш. Космонавтов, 427 сменил собственника. Новым владельцем двухэтажного здания стала компания «Автопрестиж». Гендиректор компании Артем Кононов сообщил «Ъ-Прикамье», что сделка состоялась в середине мая. Ее сумму он не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну. «Мы исторически находились в Камской долине, теперь нам интересно другое направление. В целом планируем сделать большую автомобильную точку притяжения с некоторым количеством новых брендов и большой площадкой бывших в употреблении автомобилей»,— сообщил он.

Ранее в проданном «Автопрестижу» помещении на правах аренды располагался автосалон Changan группы компаний Verra. В компании сообщили, что размещались на ш. Космонавтов на правах аренды. После продажи здания компания переуступила бренд «Автопрестижу».

«Для нас главное, что владельцы автомобилей Changan продолжат получать профессиональный и качественный сервис и не почувствуют изменений. Необходимые процессы синхронизированы, сервисное обслуживание сохранится на должном уровне. Компания „Автопрестиж“, которая продолжит работу в дилерском центре на ш. Космонавтов, имеет огромный опыт работы с данным брендом»,— пояснила гендиректор Verra Анна Бояршинова. В портфеле Verra сегодня 18 брендов. В марте компания объявила о завершении сотрудничества с брендами Exeed и «Москвич». Единственным дилером Exeed в Пермском крае остался автохолдинг «Сатурн-Р», которому переданы права на их обслуживание.

«Автопрестиж» работает в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. В Прикамье компания является дилером Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi и Sollers. Недавно «Автопрестиж» арендовал в городе бывший салон российской автомобильной группы «Ключавто». Там продавались подержанные машины и новые китайские авто Jetour. Кроме того, в этом году «Автопрестиж» получил контроль над волгоградским дилером автомобилей Geely, Belgee и Knewstar.

Changan выпускает китайский концерн Changan Automobile. Согласно данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra, Changan на шестом месте среди самых продаваемых автомобилей в России. В апреле в стране их было зарегистрировано 4,6 тыс., из них 91 в Пермском крае. В прошлом году «Автопрестиж» также получил обязательства по обслуживанию клиентов бренда «Форвард-Авто». Сегодня Changan представлен четырьмя официальными дилерскими центрами. Машины продают также «Демидыч» и «Дав-Авто».

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», автосалон по ш. Космонавтов, 427 был построен в 2008 году и являлся одним из крупнейших в Пермском крае. До последнего времени он принадлежал структурам, близким к бизнесмену Владимиру Матыцину. До ухода западных брендов здесь располагался Nissan City. Сейчас, по данным 2Gis, в здании, помимо подразделений «Автопрестижа» по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, расположена компания «Печной эксперт».

Эксперты и участники рынка считают, что в текущих экономических условиях каждый автодилер выстраивает собственную стратегию развития. Независимый автомобильный эксперт Алексей Деткин отметил, что у «Автопрестижа» и Verra принципиально разные стратегии развития: одна компания сосредоточена на получении максимальной прибыли за каждый вложенный рубль и квадратный метр площади, другая — на инвестировании и капитализации бизнеса. «Результаты мы сможем оценить не раньше, чем года через два»,— говорит эксперт. Он также заметил, что для одного Changan площадка на ш. Космонавтов слишком велика. По мнению господина Деткина, для эффективных продаж автодилеру необходимо создать крупный хаб с большой оборачиваемостью. «Прибыльность компании будет зависеть от количества машин, которые они смогут там выставить»,— полагает господин Деткин.

Директор по развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин считает, что перераспределение рынка — нормальная практика, так как большое количество дилеров невыгодно ни компаниям, ни клиентам. «Много дилеров хорошо, когда машины продаются „пачками“. В ином случае клиент может проиграть от переизбытка дилеров, ведь чем хуже себя чувствует дилер, тем более низкий уровень обслуживания он может предложить своему клиенту. Здоровое дилерство залог спокойствия клиента»,— считает бизнесмен.

Ирина Суханова