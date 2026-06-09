Власти заявили о воровстве деталей в ряде сервисных центров Екатеринбурга

В Екатеринбурге «остро стоит проблема» обмана клиентов со стороны ряда сервисных центров по ремонту бытовой техники, заявила директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева на заседании гордумы. По ее словам, предприниматели зачастую используют технику «как донор» для последующих ремонтов. «Они делают вид, что производят ремонт, однако просто забирают детали и возвращают уже абсолютно неработоспособную технику»,— пояснила госпожа Голубева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Директор учреждения заверила депутатов, что по сравнению с 2024 и 2025 годами число обращений значительно снизилось. «Прошлый и позапрошлый годы мы ими захлебывались, наша полиция была просто завалена заявлениями граждан о совершении в отношении них таких преступлений. В этом году не слышала о том, что есть такая беда»,— подчеркнула чиновница.

Янина Голубева отметали, что на снижение показателя повлияла совместная информационная работа центра с правоохранительными органами и Роспотребнадзором по выбору правильного сервисного центра. «Основные пострадавшие — это люди пожилые и не очень социально обеспеченные, те, кто не может позволить себе купить новый дорогостоящий аппарат»,— пояснила она.

Глава учреждения подчеркнул, что в Екатеринбурге фиксируют снижение числа предпринимателей, которые нанимают сотрудников по трудовым договорам, и наблюдают рост числа сервисных центров, которые работают как агрегаторы. «Они имеют ряд мелких предпринимателей или самозанятых, а иногда просто физических лиц, принимают заказы у населения и раздают их таким мастерам. Мы взаимодействуем с ними по каждому обращению потребителя, если видим ненадлежащее качество, завышение цены, попытку обмана, то просим, чтобы они помогли решить вопрос. Пока таких ярких случаев, когда обманывают людей, я не видела»,— заверила госпожа Голубева.

Депутат Александр Колесников («Единая Россия») призвал администрацию «не хоронить агрегаторов», однако признал, что из-за серого импорта сервисные центры «стали работать хуже». «Пусть они хоть как-то оказывают услуги, но надо четко понимать и разбираться, где мошенничество, а где объективные причины. Если мы сейчас загубим бытовку, мы получим ситуацию середины 90-ых, когда бытовку просто кончили на корню»,— предостерег единоросс.

Василий Алексеев