Где на левом берегу в Воронеже отключат воду 9 июня

На время устранения коммунальной аварии на левом берегу в Воронеже отключат воду в более чем 300 многоквартирных домах на 16 улицах. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Ограничения начнут действовать с 21:00 9 июня. В зону отключения попадают следующие адреса:

переулок Полтавский, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

улица Циолковского, 9, 11, 12а

улица Порт-Артурская, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12

переулок Мостостроителей, 2, 3, 4, 5, 6, 7

улица Ленинградская, 1, 1А, 2, 2А, 2т, 3, 4а, 5, 6, 6в, 6т, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 29Г, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31А, 31б, 31в, 33, 34а, 36б, 41, 41т, 42, 45, 46, 48, 50, 50а, 50б, 55, 55а, 56, 56а, 56б, 56д, 57, 57т, 58, 58Б, 58а, 59, 59/7, 59В, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 68, 70, 70Д, 70т, 72, 78, 80, 80а, 82, 82А, 82Б, 82в, 84Б, 86т, 88, 92, 94, 96, 96а, 98Г, 98Д, 100, 102, 102б, 104, 104а, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 112а, 114, 114а, 116, 116а, 116б, 118, 118а, 120, 120б, 120б, 122, 122а, 122б, 124, 126, 126а, 126т, 128, 128а, 128т, 130, 132, 132а, 132в, 132д, 134, 136, 136а, 136б, 136т, 138, 138а, 140, 142

переулок Гранитный, 1, 3, 5, 7, 9

переулок Гвардейский, 1, 2, 3, 4, 4Д, 5, 11, 21, 23, 23А, 25, 27, 27а, 50

улица Героев Стратосферы, 1, 3, 3а, 5, 7

улица Димитрова, 55, 59, 60к, 64А, 67, 67А, 70, 75, 77

улица Брусилова, 2, 2А

улица Полины Осипенко, 2, 4, 9, 11, 13, 13а

улица Серова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

переулок Доблести, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ленинский проспект, 10, 10а, 12, 14, 14Т, 16, 16/2, 16Т, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/1, 22/2, 24/2, 24/1, 26/3, 26/1, 26/2, 28/2, 28, 28/1, 30, 30/1Т, 32, 34, 36, 36а, 38, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80/2, 80/1, 82, 84, 86, 88, 88Т, 90, 92/2, 92/1, 92А, 94, 94/4, 94/5, 94/6, 94В, 96/3, 96а, 96б, 98/3, 98/2, 100/3, 100б, 102, 104/1, 104/3, 106, 108, 108а, 110, 110/2, 112, 114, 114/2, 116, 116/2, 116/3, 116А, 116Д, 116Е, 116И, 116С, 116У, 116а, 116б, 124, 124А, 124б, 126, 126А

переулок Флотский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

переулок Корниловский, 4, 5, 6, 7, 8

Алина Морозова