Бастрыкину доложат по делу о наезде самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Екатеринбурге, в результате которого подросток, управляя электросамокатом, сбил малолетнего мальчика. Пострадавший получил травмы лица и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, ДТП произошло днем 8 июня на улице Академика Сахарова, №95. По предварительным данным, 14-летний подросток, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который шел по тротуару. В результате его с телесными повреждениями лица госпитализировали в ДГКБ №9.

Родители подростка сообщили, что ребенок взял электросамокат под аккаунтом друга и не предупреждал их об аренде.

«На месте дорожной аварии автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы, установили обстоятельства происшествия. По факту произошедшего сотрудниками полиции будут направлены материалы в ПДН и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних»,— добавили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Дополнительно автоинспекторы обследуют образовательную организацию, в которой обучается нарушитель, на предмет обучения детей безопасному поведению на дороге.

По данному факту возбудуждено уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ). Доклад о ходе расследования уголовного дела генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Полина Бабинцева