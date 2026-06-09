«ОренКлип» поставит термокамеры для Abi Product в рамках миллиардного контракта

Во время ПМЭФ-2026 Оренбургская область заключила соглашение с крупнейшим в России производителем простых в приготовлении продуктов питания Abi Product. Для него местная компания «ОренКлип» будет поставлять термокамеры, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Сумма контракта составила порядка 1 млрд руб. Оренбургский производитель оборудования поставит значительное число термокамер для завода «Мясная галерея», который сегодня выпускает популярные полуфабрикаты, например, «Чебупели», «Чебупицца», пельмени. По словам губернатора, такая сделка поможет укрепить позиции отечественного оборудования на внутреннем рынке и развитию сотрудничества между областями.

Выручка Abi Product на 2025 год составила порядка 87,6 млрд руб., а объем продаж — 418 тыс т продукции. На российском рынке компания имеет 15,5% доли в категории «Замороженные полностью готовые продукты» и 9,3% доли в «Замороженные полуфабрикаты». За прошедший год Abi инвестировала 3,6 млрд руб.