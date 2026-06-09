Двоих жителей Сочи обвинили в хищении выплаты у семьи погибшего на СВО

В Центральный райсуд Сочи направлено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в телефонных мошенничествах с ущербом в общей сложности на 34 млн руб., сообщает прокуратура Краснодарского края. Жертвами злоумышленников стали родственники погибшего на СВО военнослужащего, а также семейная пара пенсионеров.

Один из эпизодов обвинения связан со схемой перевода средств на так называемый безопасный счет. По версии обвинения, в июне 2025 года злоумышленники связались с жителем Сочи, брат которого погиб в зоне специальной военной операции. Запугав мужчину, фигуранты дела убедили его перевести им средства, полученные в виде единовременной выплаты, а также его сбережения, всего 11 млн руб.

После этого злоумышленники позвонили пожилой семейной паре и сообщили, что деньги с их счетов уходят якобы на нужды ВСУ. Потерпевшие, опасаясь уголовного преследования, продали квартиру в Сочи и передали мошенникам более 23 млн руб.

Анна Перова, Краснодар