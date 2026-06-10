Не время держаться особняка

На рынке сервисных офисов, который столкнулся с резким падением спроса, заключена одна из немногих сделок. Девелопер «Колди» займет гибкие пространства на Кузнецком Мосту в центре Москвы, планируя переезд из особняка в Хамовниках, выставленного на продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Девелопер «Колди» арендовал сервисный офис площадью 4,1 тыс. кв. м на Кузнецком Мосту в центре Москвы у оператора таких пространств ASPACE, рассказали “Ъ” стороны договора и консультант сделки Ricci. Сейчас офис застройщика располагается в собственном особняке в 1-м переулке Тружеников в Хамовниках, однако теперь площади в нем выставлены на продажу, знает источник “Ъ” на рынке недвижимости.

«Колди» основал бизнесмен Дмитрий Крючков в 2003 году. Среди проектов девелопера — элитные комплексы «Лёвшинский 7», «Хамовники 12», бизнес-центр «Таллер» и другие. По собственным данным, портфель реализованных и строящихся объектов составляет 1,5 млн кв. м. ASPACE управляет 11 сервисными офисами суммарной площадью 43,7 тыс. кв. м. По данным СПАРК, в 2025 году выручка АО «А Спэйс», управляющего оператором, выросла практически в два раза год к году, до 1,5 млрд руб., чистая прибыль — на 52%, до 1,1 млрд руб. Владельцами компании выступают АО «Мера недвижимости» с долей 72,25%, владелец микрофинансовой организации «Займер» Сергей Седов (15%) и основатель компании Иван Гуськов (12,75%).

«Колди» активно расширяет портфель проектов, отмечает коммерческий директор застройщика Мария Бедретдинова. В частности, в прошлом году девелопер закрыл сделку по покупке у Dominanta Дениса Бородако двух проектов в Москве: площадки в Большом Козихинском переулке в центре города и на Сафоновской улице на западе Москвы. Совокупная площадь проектов составит 62 тыс. кв. м. Новая штаб-квартира позволит объединить ключевые функции бизнеса в едином пространстве, повысить эффективность взаимодействия между командами, уверена госпожа Бедретдинова.

Новый офис «Колди» обойдется в 350–370 млн руб. в год, оценивает руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич. Аренда выглядит рациональнее владения для девелопера: гибкий офис дает въезд с готовой инфраструктурой без капитальных затрат и замораживания денег, а продажа особняка высвобождает капитал, который дорого держать в неработающем активе, отмечает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Здание в 1-м переулке Тружеников уже несколько раз выходило на рынок для продажи, его стоимость в прошлом году составляла 1,5 млрд руб., уточняет госпожа Харкевич.

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По подсчетам партнера Bright Rich | CORFAC Int. Сигуш Бабоян, в январе—марте 2026 года объем сделок в сегменте сервисных офисов упал в два раза год к году, до 10,5 тыс. кв. м. По этой причине доля свободных площадей выросла за год на 3,9 процентного пункта, до 8,3%, несмотря на снижение объемов открытий новых площадок. В этом году, по прогнозам госпожи Бабоян, операторы запустят объекты суммарной площадью 28,9 тыс. кв. м, что на 19% меньше, чем год назад.

Сохраняющийся дефицит крупных блоков в аренду также осложняет задачу по открытию новых объектов, отмечает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. «Застоявшиеся» на рынке здания, даже после перепрофилирования внутренних пространств в современный офис, все равно могут быть непривлекательными для пользователя по причине неудачной локации или внешнего вида объекта, резюмирует он.

Дарья Андрианова