Черноземье 09.06.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 10 июня Австралийский доллар 50,6283 Английский фунт 95,7189 Белорусский рубль 25,9231 Гонконгский доллар* 91,5180 Дирхам ОАЭ 19,5321 Доллар США 71,7318 Евро 82,7785 Индийская рупия** 75,0051 Казахстанский тенге** 14,7968 Канадский доллар 51,4317 Китайский юань 10,5831 СДР 97,7597 Сингапурский доллар 55,7183 Турецкая лира* 15,5750 Украинская гривна* 15,9960 Шведская крона* 76,1112 Швейцарский франк 90,0701 Японская иена** 44,7568 *За 10. **За 100.