Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 10 июня

Австралийский доллар 50,6283
Английский фунт 95,7189
Белорусский рубль 25,9231
Гонконгский доллар* 91,5180
Дирхам ОАЭ 19,5321
Доллар США 71,7318
Евро 82,7785
Индийская рупия** 75,0051
Казахстанский тенге** 14,7968
Канадский доллар 51,4317
Китайский юань 10,5831
СДР 97,7597
Сингапурский доллар 55,7183
Турецкая лира* 15,5750
Украинская гривна* 15,9960
Шведская крона* 76,1112
Швейцарский франк 90,0701
Японская иена** 44,7568

*За 10. **За 100.