Девелоперам офисов предоставят участки под переезд чиновников из Москвы

Губернатор внес поправки в нижегородский закон о регулировании земельных отношений, которые позволят предоставлять в аренду без торгов государственные и муниципальные земельные участки под строительство офисных зданий. При этом их площадь должна быть не менее 3 тыс. кв. м, а себестоимость строительства одного квадратного метра — не менее 250 тыс. руб.

Как рассказал в заксобрании министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, в Нижнем Новгороде есть дефицит качественных офисных площадей класса «А», на которых могли бы разместиться головные офисы крупных налогоплательщиков, административных структур или госкомпаний, которые переедут из Москвы в регионы по поручению президента.

«Иначе мы не сможем решать обозначенную президентом проблему децентрализации. Мы и сами в более благоприятный для бюджета период искали качественные помещения для органов власти, но рынок офисов очень скуден», — сообщил он сомневающимся депутатам. Какие именно госкорпорации собираются переводить своих сотрудников в Нижний Новгород, пока неизвестно. Сравнительно небольшой размер объектов Сергей Баринов объяснил тем, что в центре города мало места для возведения крупных офисных центров.

Также градостроительный комитет заксобрания предварительно одобрил поправки о предоставлении участков без торгов под строительство небольших региональных технопарков площадью от 0,3 до 0,99 га. Они будут рассчитаны на размещение развивающихся малых производственных компаний. Участки в сельской местности предложено без торгов предоставлять религиозным организациям и казачьим обществам для ведения сельского хозяйства, «сохранения и развития традиционного образа жизни». 18 июня эти поправки рассмотрит заксобрание Нижегородской области.

Иван Сергеев