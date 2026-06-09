Премьер-министр Индии Моди отметил 12 лет у власти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что посвятил 12 лет у власти «укреплению доверия, развитию и общественному благосостоянию». Он вступил в должность премьера в 2014 году.

«Именно благодаря этим неустанным усилиям сегодня, начиная с инфраструктуры и заканчивая цифровой революцией, страна обрела новую идентичность на мировой арене»,— написал господин Моди в соцсети Х.

В 2024 году Нарендра Моди был переизбран на третий пятилетний срок подряд. Следующие парламентские выборы пройдут в Индии весной 2029 года.