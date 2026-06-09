В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на работу. Они отправляют и принимают рейсы по согласованию с органами. Возможны изменения в расписании полетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры связаны с временными ограничениями в воздушном пространстве в районе аэропортов, пояснили в Росавиации. Работу Домодедово уже ограничивали утром 9 июня. Жуковский полностью закрывали на семь часов.

Силы ПВО сбили 16 беспилотников на подлете к Москве с начала суток, сообщал мэр Сергей Собянин. По его информации, последний был сбит около 14:00 мск.