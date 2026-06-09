Прокурором Башкирии может стать Иван Грибов

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Ивана Грибова на должность прокурора Башкирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Андрей Клишас.

16 июня, отметил он, комитеты СФ рассмотрят его кандидатуру.

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин ушел в отставку в начале апреля. Ему прочили должность в Генпрокуратуре.

С тех пор обязанности главы надзорного ведомства временно исполняет первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский.

Иван Грибов родился 22 июня 1975 года в Марийской АССР. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права, после чего поступил на службу в прокуратуру. Работал в Пензенской и Псковской областях, в Удмуртии. С апреля 2023 года возглавлял прокуратуру Владимирской области.

Олег Вахитов